O prefeito de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, Adriano Backes, foi levado à delegacia na madrugada de quarta-feira (21), em um caso registrado como abandono de incapaz. Ele teria deixados os filhos sozinhos em uma escola do município. A Polícia Civil investiga o caso.

A corporação tomou conhecimento da situação por meio de uma denúncia, de que os dois filhos do prefeito, de nove e 12 anos, estariam desacompanhados no local, na tentativa de garantir vagas escolares.