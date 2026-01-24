O prefeito de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná, Adriano Backes, foi levado à delegacia na madrugada de quarta-feira (21), em um caso registrado como abandono de incapaz. Ele teria deixados os filhos sozinhos em uma escola do município. A Polícia Civil investiga o caso.
A corporação tomou conhecimento da situação por meio de uma denúncia, de que os dois filhos do prefeito, de nove e 12 anos, estariam desacompanhados no local, na tentativa de garantir vagas escolares.
Por volta das 2h, a Polícia Militar foi à unidade de ensino acompanhada do Conselho Tutelar e encontrou os irmãos dormindo na fila. À polícia, testemunhas relataram que as crianças estariam desacompanhadas do representante legal desde a tarde do dia anterior.
O prefeito, pai dos jovens, compareceu ao local após a abordagem e confirmou ter deixado os filhos na fila, mas disse que eles não estariam sozinhos devido a presença de outras pessoas que também aguardavam na escola. Ele foi levado até a delegacia, onde prestou esclarecimentos e foi liberado.
Outros dois adolescentes, de 13 e 14 anos, que também estavam sozinhos na fila, foram entregues aos responsáveis. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar o caso. Adriano Backes não se manifestou sobre a situação.
* Com informações do portal RIC