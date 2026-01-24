Uma motocicleta foi apreendida na tarde de sexta-feira (23) após um jovem de 21 anos se envolver em um acidente de trânsito na rua Ipiranga, esquina com a rua São Paulo, no bairro Vila Brasil, em Cruzeiro.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h16 e mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), do Samu e da Polícia Civil.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a GCM recebeu denúncia relatando que o motociclista realizava manobras perigosas e arrancadas bruscas pela via. Durante a condução irregular, o jovem acabou perdendo o controle da motocicleta e colidindo contra a base do Samu no local.
Com o impacto, o condutor sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico, sendo socorrido pela própria equipe do Samu, que o encaminhou para atendimento hospitalar. O estado de saúde não foi divulgado, mas os ferimentos foram considerados leves.
Ainda conforme o registro policial, o jovem não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A motocicleta foi submetida à verificação após análise de imagens, que confirmaram diversas infrações de trânsito. Diante das irregularidades, o veículo foi apreendido e removido ao pátio conveniado.