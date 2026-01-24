Uma motocicleta foi apreendida na tarde de sexta-feira (23) após um jovem de 21 anos se envolver em um acidente de trânsito na rua Ipiranga, esquina com a rua São Paulo, no bairro Vila Brasil, em Cruzeiro.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h16 e mobilizou equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), do Samu e da Polícia Civil.