O cantor Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, autor do hit "Barbie", foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24) após atropelar um jovem de 20 anos em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações do boletim de ocorrência, no momento do atropelamento, MC Tuto, de 25 anos, dirigia um Porsche "em velocidade absolutamente incompatível com a via", em uma área restrita a pedestres, durante a gravação de um clipe musical sem autorização oficial.
Após a audiência de custódia, realizada neste sábado, a Justiça converteu a prisão temporária do funkeiro em preventiva. A vítima, Gabriel Luiz Berrelhas Alves, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Francisco Moran.
Em vídeo que circula nas redes sociais, a mãe do jovem mostra o estado do Porsche e comenta sobre o estado do filho: "Se vocês virem a situação do meu filho, dentro do hospital... Vocês não têm ideia de como ele está".
A polícia enquadrou o caso como tentativa de homicídio com dolo eventual e pediu a prisão preventiva do artista. Além do veículo, foram apreendidos aparelhos eletrônicos para auxiliar nas investigações judiciais.
* Com informações do portal G1 SP