24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÃNSITO

Cantor MC Tuto é preso após atropelar jovem com Porsche em SP

Por Da redação | Barueri (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
Cantor MC Tuto
Cantor MC Tuto

O cantor Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, autor do hit "Barbie", foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24) após atropelar um jovem de 20 anos em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do boletim de ocorrência, no momento do atropelamento, MC Tuto, de 25 anos, dirigia um Porsche "em velocidade absolutamente incompatível com a via", em uma área restrita a pedestres, durante a gravação de um clipe musical sem autorização oficial.

Após a audiência de custódia, realizada neste sábado, a Justiça converteu a prisão temporária do funkeiro em preventiva. A vítima, Gabriel Luiz Berrelhas Alves, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Francisco Moran.

Em vídeo que circula nas redes sociais, a mãe do jovem mostra o estado do Porsche e comenta sobre o estado do filho: "Se vocês virem a situação do meu filho, dentro do hospital... Vocês não têm ideia de como ele está".

A polícia enquadrou o caso como tentativa de homicídio com dolo eventual e pediu a prisão preventiva do artista. Além do veículo, foram apreendidos aparelhos eletrônicos para auxiliar nas investigações judiciais.

* Com informações do portal G1 SP

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários