O cantor Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, autor do hit "Barbie", foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24) após atropelar um jovem de 20 anos em Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo informações do boletim de ocorrência, no momento do atropelamento, MC Tuto, de 25 anos, dirigia um Porsche "em velocidade absolutamente incompatível com a via", em uma área restrita a pedestres, durante a gravação de um clipe musical sem autorização oficial.