Operação da Polícia Civil de São José dos Campos resultou na apreensão de cerca de 5 mil porções de drogas e aproximadamente 1,8 quilo de entorpecentes, além de uma arma de fogo de uso restrito.

A ação de combate ao tráfico foi realizada na última quinta-feira (22), no bairro de Santana, zona norte da cidade, e contou com oito policiais civis e apoio de duas viaturas. Um homem foi preso em flagrante.