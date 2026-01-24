Operação da Polícia Civil de São José dos Campos resultou na apreensão de cerca de 5 mil porções de drogas e aproximadamente 1,8 quilo de entorpecentes, além de uma arma de fogo de uso restrito.
A ação de combate ao tráfico foi realizada na última quinta-feira (22), no bairro de Santana, zona norte da cidade, e contou com oito policiais civis e apoio de duas viaturas. Um homem foi preso em flagrante.
Os agentes chegaram até uma residência apontada como local de armazenamento de drogas utilizadas no abastecimento de uma biqueira da região. A entrada dos policiais foi autorizada por uma moradora do imóvel. Ao entrar, os agentes se depararam com um homem que confessou que estava guardando drogas a pedido de traficantes da região.
No imóvel, os investigadores apreenderam 1.700 pedras de crack, 3.200 supositórios de cocaína, cerca de 333 gramas de spice, 132 gramas de haxixe, 5,7 gramas de LSD, aproximadamente 59 comprimidos de ecstasy, além de 484 gramas de maconha e 900 gramas de flor de maconha. No local também foi encontrada uma pistola Glock calibre .380, com numeração raspada e três munições intactas.
O homem foi preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado à 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), da Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais) de São José.