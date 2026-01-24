O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) descartou, em conversas com interlocutores próximos, a possibilidade de concorrer ao governo de São Paulo ou ao Senado nas eleições de outubro deste ano.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A aliados, Alckmin manifestou preferência por manter o posto de vice na chapa pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).