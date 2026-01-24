Morreu neste sábado (24) o fundador e presidente do conselho de administração da Gol, Constantino de Oliveira Júnior, aos 57 anos, em São Paulo. O empresário estava internado em um hospital da capital e enfrentava há anos um câncer.

O empresário foi também presidente da companhia aérea desde a sua fundação, em 2001, até 2012, quando passou a comandar o conselho.