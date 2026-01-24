Os cerca de 30 blocos do Carnaval de São Luiz do Paraitinga terão um trajeto diferente pelas ruas da cidade neste ano, mudança que busca retomar o desfile concentrado no centro histórico da cidade, depois de 15 anos de alterações.
A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga informou que o ponto de concentração neste ano será no Mercado Municipal. ?De lá, os foliões seguirão para a Praça da Matriz. O novo desenho da folia retoma um modelo utilizado anos atrás pelo município.
Segundo o secretário de Turismo e Cultura, Odair Corrêa, a mudança foi planejada para melhorar a organização e garantir mais segurança ao público.
O Carnaval de São Luiz do Paraitinga é um dos mais tradicionais do interior paulista e atrai milhares de foliões que lotam as ruas históricas da cidade.
Após a enchente histórica que atingiu a cidade em 2010, o percurso dos blocos seguia até a Praça de Eventos para preservar os casarões antigos pela água.
O desfile dos blocos de embalo começa na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e segue até a terça-feira (17). O desfile contará com blocos tradicionais, como Juca Teles, Maricota e Bloco do Barbosa, que arrastam multidões, e shows com diversas bandas, como Los Cunhados e Estrambelhados.
A expectativa da prefeitura é que a cidade receba cerca de 80 mil pessoas na folia de 2026.