24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MUDANÇA DE ROTA

São Luiz do Paraitinga: blocos terão trajeto alterado no Carnaval

Por Da redação | São Luiz do Paraitinga
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Expectativa é que a cidade receba cerca de 80 mil pessoas na folia de 2026
Expectativa é que a cidade receba cerca de 80 mil pessoas na folia de 2026

Os cerca de 30 blocos do Carnaval de São Luiz do Paraitinga terão um trajeto diferente pelas ruas da cidade neste ano, mudança que busca retomar o desfile concentrado no centro histórico da cidade, depois de 15 anos de alterações.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Prefeitura de São Luiz do Paraitinga informou que o ponto de concentração neste ano será no Mercado Municipal. ?De lá, os foliões seguirão para a Praça da Matriz. O novo desenho da folia retoma um modelo utilizado anos atrás pelo município.

Segundo o secretário de Turismo e Cultura, Odair Corrêa, a mudança foi planejada para melhorar a organização e garantir mais segurança ao público.

O Carnaval de São Luiz do Paraitinga é um dos mais tradicionais do interior paulista e atrai milhares de foliões que lotam as ruas históricas da cidade.

Após a enchente histórica que atingiu a cidade em 2010, o percurso dos blocos seguia até a Praça de Eventos para preservar os casarões antigos pela água.

O desfile dos blocos de embalo começa na sexta-feira, dia 13 de fevereiro, e segue até a terça-feira (17). O desfile contará com blocos tradicionais, como Juca Teles, Maricota e Bloco do Barbosa, que arrastam multidões, e shows com diversas bandas, como Los Cunhados e Estrambelhados.

A expectativa da prefeitura é que a cidade receba cerca de 80 mil pessoas na folia de 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários