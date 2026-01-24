A Câmara de São José dos Campos abriu processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários, por meio de editais, com bolsas que chegam a R$ 1.456,40, além de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-transporte, conforme a carga horária e o edital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O processo para estagiários será feito com prova online, exclusivamente pelo site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) -- clique aqui. A avaliação tem 20 questões de múltipla escolha, com dois minutos para responder cada questão (tempo total estimado de até 40 minutos).