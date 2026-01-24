A Câmara de São José dos Campos abriu processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários, por meio de editais, com bolsas que chegam a R$ 1.456,40, além de benefícios como auxílio-alimentação e auxílio-transporte, conforme a carga horária e o edital.
O processo para estagiários será feito com prova online, exclusivamente pelo site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) -- clique aqui. A avaliação tem 20 questões de múltipla escolha, com dois minutos para responder cada questão (tempo total estimado de até 40 minutos).
Os aprovados formarão cadastro de reserva e serão chamados conforme a necessidade da Câmara, respeitando a ordem de classificação. O edital também prevê reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).
No processo seletivo para estagiários do Edital nº 01/2026, as inscrições e a prova online ficam disponíveis até as 12h de 30 de janeiro de 2026. Acesse o edital nesse link.
Podem participar estudantes regularmente matriculados (no ato da convocação), nos cursos e semestres abaixo:
Administração de Empresas e áreas afins – a partir do 2º semestre
Ciência da Computação e áreas afins – a partir do 2º semestre
Design Gráfico – a partir do 3º semestre
Direito – a partir do 5º semestre
Jornalismo – Assessoria – a partir do 3º semestre
Jornalismo – TV – a partir do 3º semestre
Produção Audiovisual – a partir do 3º semestre
Propaganda e Marketing – a partir do 3º semestre
Publicidade e Propaganda – a partir do 3º semestre
Para 30 horas semanais, a bolsa prevista é de R$ 1.456,40, com auxílio-alimentação de R$ 31,40 por dia de estágio realizado e auxílio-transporte em crédito no cartão de bilhetagem eletrônica (linhas urbanas e semiurbanas). O contrato pode durar até 2 anos ou até a conclusão do curso (o que ocorrer primeiro).
O processo seletivo para estagiários do Edital nº 02/2026 é voltado ao curso de História (a partir do 2º semestre, no ato da convocação), para atuação no Projeto Pró-Memória. As inscrições e a prova online estarão disponíveis até as 12h de 28 de janeiro de 2026. Acesse o edital nesse link.
Para 20 horas semanais, a bolsa prevista é de R$ 971,00, com auxílio-alimentação de R$ 20,94 por dia de estágio realizado e auxílio-transporte em crédito no cartão de bilhetagem eletrônica (linhas urbanas e semiurbanas). O contrato pode durar até 1 ano ou até a conclusão do curso (o que ocorrer primeiro).