Uma detenta foi morta a tiros dentro de uma viatura da Polícia Civil de Santa Catarina após atacar uma agente, na noite da última quarta-feira (21), durante o trajeto para levá-la até o presídio da cidade de Lages.
Daniela Gonçalves Carvalho foi presa na noite da quarta-feira. Na ocasião, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na cidade de São Cristóvão do Sul.
Durante a instrução do procedimento, Daniela foi apontada como uma testemunha do fato. Ao pegar os dados da mulher, os investigadores constaram que ela tinha mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça catarinense após sentença condenatória pelo crime de roubo.
Após a conclusão dos procedimentos, o suspeito da tentativa de homicídio e Daniela receberam voz de prisão. Na sequência, eles foram encaminhados na mesma viatura ao presídio de Lages.
No percurso até o presídio pela BR-116, em Correia Pinto, Daniela usou as algemas para atacar a policial que dirigia a viatura. A presa tentou enforcar a agente em uma tentativa de fuga, segundo a Polícia Civil catarinense.
Outro policial que estava no banco do carona teria ordenado à detenta que interrompesse a agressão, mas ela não atendeu seus comandos. Na sequência, o agente efetuou dois disparos que mataram Daniela. Ela chegou a ser levada para um hospital de Correia Pinto, mas seu óbito foi confirmado.
Policial que atirou em Daniela agiu "com a intenção de preservar a vida da colega", afirmou a polícia em nota. Ainda de acordo com a corporação, o outro preso que estava dentro da viatura não ficou ferido. Agente que foi atacada por Daniela recebeu atendimento e passa bem. O policial que atirou na detenta não ficou ferido.
Caso segue sob investigação da Polícia Civil. A perícia já realizou inspeção na viatura para ajudar a elucidar o caso. O policial que atirou em Daniela não foi preso.
* Com informações do portal UOL