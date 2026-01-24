Uma detenta foi morta a tiros dentro de uma viatura da Polícia Civil de Santa Catarina após atacar uma agente, na noite da última quarta-feira (21), durante o trajeto para levá-la até o presídio da cidade de Lages.

Daniela Gonçalves Carvalho foi presa na noite da quarta-feira. Na ocasião, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na cidade de São Cristóvão do Sul.