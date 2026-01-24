As chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Litoral Norte e do Vale do Paraíba entre os maiores acumulados do estado de São Paulo, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado, com base em dados do Inmet e do Cemaden.
O destaque ficou para Caraguatatuba, que registrou 50 milímetros de chuva, o maior volume do estado no período. Logo depois aparecem Bananal (39 mm), São Sebastião (38 mm) e Ilhabela (32 mm).
A lista estadual ainda traz seis cidades da região: Arapeí (22 mm), Aparecida (16 mm), Areias (15 mm), Guaratinguetá (15 mm), Queluz (14 mm) e São José do Barreiro (14 mm).
Neste sábado (24), segundo a Defesa Civil do Estado, o dia começou com registro de chuva fraca em pontos isolados da faixa leste paulista, que inclui o Vale do Paraíba.
Ao longo do dia, o tempo permanece mais encoberto nessa região, com poucas aberturas de sol e períodos de chuva fraca ou chuviscos, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa.
Também pode chover de forma rápida e isolada nas áreas mais próximas à divisa com Minas Gerais, mas a chance de ocorrência de chuva forte é baixa.