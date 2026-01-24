As chuvas registradas nas últimas 24 horas colocaram cidades do Litoral Norte e do Vale do Paraíba entre os maiores acumulados do estado de São Paulo, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado, com base em dados do Inmet e do Cemaden.

O destaque ficou para Caraguatatuba, que registrou 50 milímetros de chuva, o maior volume do estado no período. Logo depois aparecem Bananal (39 mm), São Sebastião (38 mm) e Ilhabela (32 mm).