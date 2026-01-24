24 de janeiro de 2026
GOIÁS

Diretora de empresa morre após passar mal em piscina de resort

Rio Quente (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Isabelle de Jesus Monteiro tinha 36 anos
Isabelle de Jesus Monteiro tinha 36 anos

Uma mulher morreu após passar mal dentro da piscina de um resort localizado em Rio Quente, na região sul de Goiás, na noite da quinta-feira (22). Isabelle de Jesus Monteiro, 36 anos, morreu após passar mal dentro da piscina do hotel.

Na ocasião, a vítima estava na água acompanhada pela família, segundo informou o Rio Quente Resorts, onde ela estava hospedada.

Isabelle interagia normalmente com os familiares e estava em uma parte de água rasa, disse o hotel. Entretanto, em determinado momento, ela ficou inconsciente dentro da piscina e foi "imediatamente" socorrida por um salva-vidas do local.

Hotel afirmou que Isabelle recebeu "o competente atendimento profissional imediato no local". Posteriormente, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Rio Quente, mas a morte foi confirmada na unidade de saúde. A causa da morte de Isabelle não foi divulgada.

Isabelle era natural da Bahia e atuava como diretora financeira da Conect Telecom. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Isabelle", disse a empresa em nota divulgada nas redes sociais.

Conhecida em Valença como Kyka Monteiro, ela era casada com o empresário Valdemar Mota, dono da Conect. Isabelle deixa dois filhos, frutos da relação com o empresário.

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com Valdemar, familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos diante dessa perda irreparável. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos e conceda força para enfrentar este momento de profunda tristeza", disse em nota a Prefeitura de Valença.

* Com informações do portal UOL

