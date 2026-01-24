Uma mulher morreu após passar mal dentro da piscina de um resort localizado em Rio Quente, na região sul de Goiás, na noite da quinta-feira (22). Isabelle de Jesus Monteiro, 36 anos, morreu após passar mal dentro da piscina do hotel.
Na ocasião, a vítima estava na água acompanhada pela família, segundo informou o Rio Quente Resorts, onde ela estava hospedada.
Isabelle interagia normalmente com os familiares e estava em uma parte de água rasa, disse o hotel. Entretanto, em determinado momento, ela ficou inconsciente dentro da piscina e foi "imediatamente" socorrida por um salva-vidas do local.
Hotel afirmou que Isabelle recebeu "o competente atendimento profissional imediato no local". Posteriormente, ela foi encaminhada ao Hospital Municipal de Rio Quente, mas a morte foi confirmada na unidade de saúde. A causa da morte de Isabelle não foi divulgada.
Isabelle era natural da Bahia e atuava como diretora financeira da Conect Telecom. "É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Isabelle", disse a empresa em nota divulgada nas redes sociais.
Conhecida em Valença como Kyka Monteiro, ela era casada com o empresário Valdemar Mota, dono da Conect. Isabelle deixa dois filhos, frutos da relação com o empresário.
"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com Valdemar, familiares e amigos, expressando nossos mais sinceros sentimentos diante dessa perda irreparável. Que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte os corações de todos e conceda força para enfrentar este momento de profunda tristeza", disse em nota a Prefeitura de Valença.
* Com informações do portal UOL