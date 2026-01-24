Uma mulher morreu após passar mal dentro da piscina de um resort localizado em Rio Quente, na região sul de Goiás, na noite da quinta-feira (22). Isabelle de Jesus Monteiro, 36 anos, morreu após passar mal dentro da piscina do hotel.

Na ocasião, a vítima estava na água acompanhada pela família, segundo informou o Rio Quente Resorts, onde ela estava hospedada.