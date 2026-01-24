Com auxílio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos, guardas civis municipais capturaram, na sexta-feira (23), um homem procurado pela Justiça e recuperaram um veículo que teria sido furtado em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Quando passou nos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), as equipes do CSI perceberam que a placa do carro havia sido adulterada.
Imediatamente, iniciaram o monitoramento em tempo real e avisaram os guardas que estavam nas ruas próximas realizando patrulhamento.
Os agentes conseguiram localizar o veículo na região norte, após o mesmo ter trafegado na região central. Ao abordarem o motorista, constataram que ele era procurado pela Justiça e confirmaram a troca da placa.
O homem foi detido e levado para a Central de Polícia Judiciária, onde ficou à disposição das autoridades. O carro recuperado será devolvido ao proprietário.
Sistema
Desde a implantação do CSI, em 2021, já foram recuperados mais de 830 veículos, capturados mais de 380 procurados pela Justiça, detidos mais de 1.750 suspeitos e atendidas mais de 3.700 ocorrências.
O sistema opera 24 horas por dia com 1.186 câmeras inteligentes, com tecnologia de ponta e reconhecimento facial, espalhadas por todas as regiões de São José. Este número será ampliado para 1.691 até o fim do processo de expansão, que está em andamento.