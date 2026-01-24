Com auxílio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos, guardas civis municipais capturaram, na sexta-feira (23), um homem procurado pela Justiça e recuperaram um veículo que teria sido furtado em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

Quando passou nos portais eletrônicos com OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, em português), as equipes do CSI perceberam que a placa do carro havia sido adulterada.