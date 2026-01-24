24 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VENDA DE TERRENOS

Polícia Civil faz operação contra grilagem de terras em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Operação em Caraguatatuba contra a grilagem de terras no bairro Rio do Ouro
Operação em Caraguatatuba contra a grilagem de terras no bairro Rio do Ouro

A Polícia Civil realizou na manhã de sexta-feira (23), em Caraguatatuba, uma operação para combater o crime de grilagem de terras no bairro Rio do Ouro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo as autoridades, o esquema consiste na venda ilegal de terrenos públicos para pessoas humildes, que acabam adquirindo as áreas de forma irregular.

Como parte das ações integradas, o objetivo é organizar a transferência dessas famílias para moradias populares no bairro Perequê Mirim.

A operação também contou com inspeções em serviços essenciais para identificar irregularidades. Durante a fiscalização, foi constatado o furto de energia elétrica na região.

“As investigações envolvem a análise minuciosa de registros imobiliários, contratos, escrituras, além do cruzamento de informações com órgãos municipais, estaduais e cartórios, bem como a oitiva de testemunhas e vítimas”, informou a Polícia Civil.

“As diligências também buscam identificar eventuais responsabilidades de intermediários e beneficiários das irregularidades que se associam de forma organizada para a prática desses crimes.”

Segundo a polícia, a grilagem é um crime complexo, que frequentemente se associa a outros ilícitos, como estelionato, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e organização criminosa, razão pela qual as apurações são conduzidas de forma técnica e aprofundada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários