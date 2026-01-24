A Polícia Civil realizou na manhã de sexta-feira (23), em Caraguatatuba, uma operação para combater o crime de grilagem de terras no bairro Rio do Ouro.
Segundo as autoridades, o esquema consiste na venda ilegal de terrenos públicos para pessoas humildes, que acabam adquirindo as áreas de forma irregular.
Como parte das ações integradas, o objetivo é organizar a transferência dessas famílias para moradias populares no bairro Perequê Mirim.
A operação também contou com inspeções em serviços essenciais para identificar irregularidades. Durante a fiscalização, foi constatado o furto de energia elétrica na região.
“As investigações envolvem a análise minuciosa de registros imobiliários, contratos, escrituras, além do cruzamento de informações com órgãos municipais, estaduais e cartórios, bem como a oitiva de testemunhas e vítimas”, informou a Polícia Civil.
“As diligências também buscam identificar eventuais responsabilidades de intermediários e beneficiários das irregularidades que se associam de forma organizada para a prática desses crimes.”
Segundo a polícia, a grilagem é um crime complexo, que frequentemente se associa a outros ilícitos, como estelionato, lavagem de dinheiro, crimes ambientais e organização criminosa, razão pela qual as apurações são conduzidas de forma técnica e aprofundada.