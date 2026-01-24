A Polícia Civil realizou na manhã de sexta-feira (23), em Caraguatatuba, uma operação para combater o crime de grilagem de terras no bairro Rio do Ouro.

Segundo as autoridades, o esquema consiste na venda ilegal de terrenos públicos para pessoas humildes, que acabam adquirindo as áreas de forma irregular.