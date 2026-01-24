A sede do projeto social Ágape foi alvo de furto na madrugada de quinta-feira (22), no bairro Jardim Altos de Santana, na região norte de São José dos Campos. O criminoso invadiu o local pela porta dos fundos.

De acordo com o boletim de ocorrência, diversos equipamentos e materiais utilizados nas aulas oferecidas pelo projeto foram levados, entre eles violão, guitarra, baixo, violino, computador e outros dispositivos eletrônicos.