Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos. A detenção ocorreu nessa sexta-feira (23).

Policiais militares da 2ª Cia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) flagraram o adolescente na prática do crime de tráfico de drogas pela rua Benedito Lopes, no bairro Dom Pedro 1º.