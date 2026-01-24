Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos. A detenção ocorreu nessa sexta-feira (23).
Policiais militares da 2ª Cia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) flagraram o adolescente na prática do crime de tráfico de drogas pela rua Benedito Lopes, no bairro Dom Pedro 1º.
Segundo a PM, trata-se do mesmo local que, na quinta-feira (22), outro homem foi preso pelo mesmo crime, vindo resistir à prisão. Na ocasião, moradores tentaram arrebatá-lo para não ser preso.
Nessa sexta, dando continuidade às ações de combate ao crime, a equipe da Polícia Militar identificou o suspeito em um campo de futebol.
Ao ser detido, os policiais encontraram drogas, dinheiro e objetos relacionados ao crime de tráfico. O infrator foi conduzido à Delegacia da Infância e Juventude e permaneceu apreendido.
Com ele, foram localizados: 24 frascos contendo cocaína, 18 frascos com haxixe, 40 porções de maconha, 34 pedras de crack, um celular e R$ 44,75 em dinheiro.