24 de janeiro de 2026
COMBATE AO TRÁFICO

Adolescente é apreendido suspeito de tráfico na zona sul de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em São José dos Campos
Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar suspeito de tráfico de drogas na zona sul de São José dos Campos. A detenção ocorreu nessa sexta-feira (23).

Policiais militares da 2ª Cia do 46º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) flagraram o adolescente na prática do crime de tráfico de drogas pela rua Benedito Lopes, no bairro Dom Pedro 1º.

Segundo a PM, trata-se do mesmo local que, na quinta-feira (22), outro homem foi preso pelo mesmo crime, vindo resistir à prisão. Na ocasião, moradores tentaram arrebatá-lo para não ser preso.

Nessa sexta, dando continuidade às ações de combate ao crime, a equipe da Polícia Militar identificou o suspeito em um campo de futebol.

Ao ser detido, os policiais encontraram drogas, dinheiro e objetos relacionados ao crime de tráfico. O infrator foi conduzido à Delegacia da Infância e Juventude e permaneceu apreendido.

Com ele, foram localizados: 24 frascos contendo cocaína, 18 frascos com haxixe, 40 porções de maconha, 34 pedras de crack, um celular e R$ 44,75 em dinheiro.

