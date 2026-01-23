A morte de Sidney Ferreira da Silva, ocorrida nesta sexta-feira (23), gerou comoção entre familiares, amigos e moradores de Jacareí, onde ele era conhecido como “Ney”. Sidney tinha 46 anos e deixa lembranças marcadas pela convivência próxima e pelo carinho com amigos.
Desde a confirmação do falecimento, diversas mensagens de pesar passaram a circular nas redes sociais, destacando o jeito simples, acolhedor e a presença constante em encontros entre amigos. Comentários ressaltam momentos de confraternização, festas, reuniões em família e a amizade construída ao longo dos anos.
“Será sempre lembrado pelas festas e pelos momentos em que reunia os amigos”, escreveu um conhecido. Outros relatos mencionam encontros ao redor de fogueiras, conversas e o convívio marcado pela alegria e companheirismo.
O sepultamento está marcado para a manhã deste sábado (24), no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, em Jacareí. A despedida reúne familiares e amigos que prestam as últimas homenagens e manifestam solidariedade neste momento de luto.