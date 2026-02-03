Um engenheiro brasileiro de 32 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, também brasileira, morta no início de 2023. A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri e anunciada em 23 de janeiro.
O crime ocorreu em um apartamento localizado na Liberty Street, na região central de Cork, na Irlanda. A vítima, Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta no imóvel onde o ex-companheiro residia.
Segundo a acusação, Bruna foi agredida, tentou se defender e acabou estrangulada até a morte. Ela havia se mudado para a Irlanda em setembro de 2022, após viajar com o então namorado, embora o relacionamento já estivesse encerrado na época do crime.
No dia do homicídio, a jovem foi ao apartamento do ex-companheiro para realizar uma chamada de vídeo com um familiar responsável por cuidar do cachorro do casal no Brasil.
Durante o julgamento, o réu, natural de Formiga (MG), se declarou inocente. Apesar da negativa, o Tribunal Criminal Central da Irlanda considerou as provas suficientes para a condenação.
O brasileiro foi preso no mesmo dia do crime e permaneceu sob custódia durante todo o processo. A sentença foi divulgada pela imprensa irlandesa e encerra o caso em primeira instância.