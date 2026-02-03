Um engenheiro brasileiro de 32 anos foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada, também brasileira, morta no início de 2023. A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri e anunciada em 23 de janeiro.

O crime ocorreu em um apartamento localizado na Liberty Street, na região central de Cork, na Irlanda. A vítima, Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta no imóvel onde o ex-companheiro residia.