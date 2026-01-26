26 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Mickaela, 27 anos, morre após trágico acidente

Por Da Redação | União da Vitória (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Mickaela, 27 anos, morre após trágico acidente
Mickaela, 27 anos, morre após trágico acidente

Uma jovem de 27 anos morreu após um engavetamento envolvendo três carros e um caminhão. O acidente deixou ao menos nove pessoas feridas e foi registrado na tarde de quinta-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A colisão ocorreu por volta das 14h na BR-476, em União da Vitória. Mickaela Matos estava em um Chevrolet Prisma e ficou presa entre as ferragens após o impacto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu em um trecho com redução de fluxo devido a obras na rodovia. Um caminhão que seguia atrás não conseguiu frear a tempo e atingiu os veículos à frente.

Equipes de resgate retiraram a vítima dos escombros e ela foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Regional de União da Vitória, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda conforme a PRF, nove pessoas ficaram feridas no acidente, sendo três com lesões leves, duas em estado grave e uma morte confirmada.

Nas redes sociais, Mickaela se apresentava como terapeuta energética e life coach. Amigos e familiares lamentaram a morte da jovem, descrita como determinada e dedicada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários