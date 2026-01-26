Uma jovem de 27 anos morreu após um engavetamento envolvendo três carros e um caminhão. O acidente deixou ao menos nove pessoas feridas e foi registrado na tarde de quinta-feira (22).
A colisão ocorreu por volta das 14h na BR-476, em União da Vitória. Mickaela Matos estava em um Chevrolet Prisma e ficou presa entre as ferragens após o impacto.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o engavetamento aconteceu em um trecho com redução de fluxo devido a obras na rodovia. Um caminhão que seguia atrás não conseguiu frear a tempo e atingiu os veículos à frente.
Equipes de resgate retiraram a vítima dos escombros e ela foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhada ao Hospital Regional de União da Vitória, onde não resistiu aos ferimentos.
Ainda conforme a PRF, nove pessoas ficaram feridas no acidente, sendo três com lesões leves, duas em estado grave e uma morte confirmada.
Nas redes sociais, Mickaela se apresentava como terapeuta energética e life coach. Amigos e familiares lamentaram a morte da jovem, descrita como determinada e dedicada.