Uma jovem de 27 anos morreu após um engavetamento envolvendo três carros e um caminhão. O acidente deixou ao menos nove pessoas feridas e foi registrado na tarde de quinta-feira (22).

A colisão ocorreu por volta das 14h na BR-476, em União da Vitória. Mickaela Matos estava em um Chevrolet Prisma e ficou presa entre as ferragens após o impacto.