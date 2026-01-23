Uma criança de dois anos morreu após ingerir veneno conhecido como chumbinho. O óbito foi confirmado na quarta-feira (21), depois de a vítima permanecer internada por cinco dias. A polícia investiga as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como homicídio.

O episódio ocorreu em uma residência no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, onde a criança morava com a avó. Segundo o boletim de ocorrência, a ingestão do veneno aconteceu no dia 16 de janeiro.