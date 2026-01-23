Uma criança de dois anos morreu após ingerir veneno conhecido como chumbinho. O óbito foi confirmado na quarta-feira (21), depois de a vítima permanecer internada por cinco dias. A polícia investiga as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como homicídio.
O episódio ocorreu em uma residência no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, onde a criança morava com a avó. Segundo o boletim de ocorrência, a ingestão do veneno aconteceu no dia 16 de janeiro.
Em depoimento, a avó relatou que a criança acordou bem naquele dia, mas passou a apresentar sudorese intensa, tremores e sinais de desfalecimento. Diante do quadro, ela suspeitou de envenenamento acidental e pediu ajuda a uma vizinha para levar a menina ao hospital.
Na unidade de saúde, a criança foi submetida a procedimentos para retirada do veneno do organismo e ficou internada por cinco dias. A morte encefálica foi decretada no dia 21.
A mulher informou à polícia que trabalha como coletora de materiais recicláveis e que encontrou um saco de chumbinho em meio aos itens recolhidos. Segundo ela, o produto seria usado para afastar roedores do espaço onde armazena os materiais.
Ainda conforme o relato, o veneno foi colocado em um pedaço de alimento e deixado fora da casa, em uma área de armazenamento que não possui tranca. A avó afirmou que a criança não costumava frequentar o local e disse não saber como ela teria tido acesso ao chumbinho, que ficava misturado à reciclagem.
A avó também declarou que cuida da neta desde o nascimento, pois a mãe da criança é diagnosticada com esquizofrenia e dependência química, o que a impediria de exercer os cuidados necessários. O caso é investigado pelo 93º Distrito Policial.