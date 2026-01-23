Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após se envolver em uma briga motivada por um desentendimento banal. O jovem sofreu traumatismo craniano grave, foi intubado e permanece internado em estado crítico, com risco de morte.

O caso ocorreu na noite de quinta-feira (22), em Vicente Pires, no Distrito Federal. A confusão envolveu um jovem de 19 anos, que foi preso em flagrante e levado à 38ª Delegacia de Polícia.