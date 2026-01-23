Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após se envolver em uma briga motivada por um desentendimento banal. O jovem sofreu traumatismo craniano grave, foi intubado e permanece internado em estado crítico, com risco de morte.
O caso ocorreu na noite de quinta-feira (22), em Vicente Pires, no Distrito Federal. A confusão envolveu um jovem de 19 anos, que foi preso em flagrante e levado à 38ª Delegacia de Polícia.
Segundo a Polícia Civil, o autor das agressões foi identificado como Pedro Arthur Turra Basso, piloto de Fórmula Delta. Testemunhas relataram que ele teria jogado um chiclete em um amigo que estava ao lado do adolescente. Ao comentar o episódio, o menor se indignou, o que deu início à discussão.
Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram os dois trocando socos e chutes. Em determinado momento, o jovem de 19 anos atinge o rosto do adolescente, que cai e bate a cabeça em um carro estacionado.
Após o impacto, a vítima aparenta perder as forças, mas ainda é agredida até que amigos intervenham e retirem o adolescente do local. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Brasília, em Águas Claras, onde segue internado em estado grave.
O agressor deve responder inicialmente por lesão corporal grave. A tipificação do crime pode ser alterada caso o estado de saúde da vítima se agrave.