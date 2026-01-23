Um casal foi flagrado em situação íntima durante uma operação de fiscalização realizada por órgãos públicos na noite de terça-feira (20). A abordagem foi registrada em vídeo e divulgada pelo prefeito do município nas redes sociais, o que gerou repercussão.

O caso ocorreu em um canteiro de obras na região do Beira Rio, em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Durante a ação, servidores públicos se aproximaram de manilhas de concreto instaladas próximo à chamada Área 41 e encontraram o homem e a mulher no local.