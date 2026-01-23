Um casal foi flagrado em situação íntima durante uma operação de fiscalização realizada por órgãos públicos na noite de terça-feira (20). A abordagem foi registrada em vídeo e divulgada pelo prefeito do município nas redes sociais, o que gerou repercussão.
O caso ocorreu em um canteiro de obras na região do Beira Rio, em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Durante a ação, servidores públicos se aproximaram de manilhas de concreto instaladas próximo à chamada Área 41 e encontraram o homem e a mulher no local.
Abordado, o casal admitiu que estava no local para um encontro. Durante a verificação, foi constatado que o homem é casado e possui residência fixa no município. Já a mulher vive em situação de rua.
O prefeito André Vechi (PL) comentou o episódio e criticou a conduta do homem. Segundo ele, apesar da divulgação do vídeo, a identidade do envolvido não seria exposta.
As imagens da abordagem foram publicadas nas redes sociais do chefe do Executivo municipal e rapidamente se espalharam, chamando a atenção de moradores da cidade e de internautas.