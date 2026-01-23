Um homem de 48 anos é procurado pela polícia após matar o próprio filho, de 3 anos, dentro do banheiro do apartamento onde morava com a família. O crime ocorreu após uma discussão entre o suspeito e a esposa, mãe da criança.
O caso foi registrado na última quinta-feira (22), na zona norte de Manaus, capital do Amazonas. O homem foi identificado como Fernando Batista de Melo e fugiu após o homicídio.
De acordo com a Polícia Militar, durante a briga com a companheira, o suspeito se trancou no banheiro com o menino, Manoel. Em seguida, passou a agredir a criança de forma violenta.
Segundo a Polícia Civil, o pai bateu a cabeça do filho contra a parede e, depois, desferiu golpes de faca. A violência foi confirmada por laudos preliminares da perícia.
Antes do crime, Fernando teria ameaçado a esposa com uma faca. A discussão foi gravada pela mulher, que acionou a polícia quando o homem se isolou no banheiro com a criança.
O delegado Fábio Silva afirmou que as agressões foram extremamente violentas e suficientes para causar a morte da criança. A Polícia Civil segue em busca do suspeito e investiga as circunstâncias do caso, incluindo a dinâmica da discussão registrada em vídeo.