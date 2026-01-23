Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um ataque a tiros ocorrido dentro de uma residência na madrugada desta quinta-feira (22). O crime, tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, foi praticado por suspeitos ainda não identificados.

O caso foi registrado por volta de 1h no bairro Vitória, na Rua Ipiranga, em Itupiranga, município localizado a cerca de 50 quilômetros de Marabá. Duas mulheres foram atingidas por disparos de arma de fogo dentro do imóvel.