Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um ataque a tiros ocorrido dentro de uma residência na madrugada desta quinta-feira (22). O crime, tratado como homicídio consumado e tentativa de homicídio, foi praticado por suspeitos ainda não identificados.
O caso foi registrado por volta de 1h no bairro Vitória, na Rua Ipiranga, em Itupiranga, município localizado a cerca de 50 quilômetros de Marabá. Duas mulheres foram atingidas por disparos de arma de fogo dentro do imóvel.
Segundo informações apuradas junto às autoridades, a Polícia Militar foi acionada por Sandra Pereira Cavalcante, que relatou a presença de vítimas baleadas no local. Uma equipe de plantão se deslocou até o endereço informado e confirmou a ocorrência.
Uma das vítimas foi identificada como Patrícia Lucena Souza, de 28 anos, natural de Dom Eliseu. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.
A outra mulher foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde dela não foi divulgado. O caso será investigado pelas autoridades competentes.