Um homem suspeito de matar a ex-esposa, de 34 anos, confessou o crime e foi preso após o ataque ocorrido durante período de saída temporária do sistema prisional. A prisão foi ratificada pela Justiça após audiência de custódia.

O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o investigado era beneficiário da chamada “saidinha” e tinha a obrigação de comparecer mensalmente ao Fórum para assinar um termo judicial.