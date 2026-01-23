Um homem suspeito de matar a ex-esposa, de 34 anos, confessou o crime e foi preso após o ataque ocorrido durante período de saída temporária do sistema prisional. A prisão foi ratificada pela Justiça após audiência de custódia.
O caso aconteceu em São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o investigado era beneficiário da chamada “saidinha” e tinha a obrigação de comparecer mensalmente ao Fórum para assinar um termo judicial.
Segundo o delegado assistente da DDM, Rogério Nunes Pezzuol, o suspeito admitiu em depoimento que matou Bárbara Denise Folha de Oliveira porque não aceitava o fim do relacionamento. O casal ficou junto por cerca de 18 anos e tinha um filho de 14 anos.
Ainda conforme a investigação, a vítima decidiu encerrar a relação devido ao histórico criminal do ex-companheiro. O crime teria sido motivado por inconformismo e sentimento de vingança.
Na cena do homicídio, os policiais encontraram moedas espalhadas ao redor do corpo e também na boca da vítima. O suspeito afirmou que colocou os objetos de forma intencional, como ato de represália.
Manoel Ferro de Melo foi localizado e preso na madrugada de quinta-feira (22), na capital paulista. Ele segue à disposição da Justiça, enquanto o caso continua sob investigação.