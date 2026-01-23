Um jovem de 19 anos foi preso após matar o próprio irmão, de 25, a facadas durante uma discussão motivada por um jogo de videogame. O crime ocorreu na noite de domingo (18) e o suspeito confessou o homicídio às autoridades.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso foi registrado em Oklahoma City, nos Estados Unidos. A polícia foi acionada por volta das 20h30 pelo próprio autor, que informou ter esfaqueado o irmão. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima com ferimentos graves provocados por faca.
Segundo a polícia, os dois irmãos jogavam videogame juntos quando o mais novo se irritou com a partida. Em meio ao desentendimento, ele atacou Nicholas com golpes de faca, que não resistiu aos ferimentos.
A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas teve a morte confirmada pouco depois. William Spencer foi indiciado por homicídio em primeiro grau.
O jovem permanece preso, com fiança estipulada em US$ 10 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 53 milhões. O caso segue sob investigação.