23 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
HOMICÍDIO

Se irritou com irmão por videogame e o matou a facadas

Por Da Redação | Oklahoma City, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Oklahoma County Detention Center
Se irritou com irmão por videogame e o matou a facadas
Se irritou com irmão por videogame e o matou a facadas

Um jovem de 19 anos foi preso após matar o próprio irmão, de 25, a facadas durante uma discussão motivada por um jogo de videogame. O crime ocorreu na noite de domingo (18) e o suspeito confessou o homicídio às autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Oklahoma City, nos Estados Unidos. A polícia foi acionada por volta das 20h30 pelo próprio autor, que informou ter esfaqueado o irmão. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima com ferimentos graves provocados por faca.

Segundo a polícia, os dois irmãos jogavam videogame juntos quando o mais novo se irritou com a partida. Em meio ao desentendimento, ele atacou Nicholas com golpes de faca, que não resistiu aos ferimentos.

A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas teve a morte confirmada pouco depois. William Spencer foi indiciado por homicídio em primeiro grau.

O jovem permanece preso, com fiança estipulada em US$ 10 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 53 milhões. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários