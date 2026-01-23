Um jovem de 19 anos foi preso após matar o próprio irmão, de 25, a facadas durante uma discussão motivada por um jogo de videogame. O crime ocorreu na noite de domingo (18) e o suspeito confessou o homicídio às autoridades.

O caso foi registrado em Oklahoma City, nos Estados Unidos. A polícia foi acionada por volta das 20h30 pelo próprio autor, que informou ter esfaqueado o irmão. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima com ferimentos graves provocados por faca.