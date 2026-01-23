Izilda Lorenzini Romero, 71 anos, morreu nesta última quinta-feira (22), em Igaratá. O sepultamento aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (23), no cemitério municipal da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Muito querida, deixou muitos amigos e, também, boas lembranças de uma vida feliz. Nas redes sociais, recebeu muitas homenagens.
Eliana Santos desejou forças para a família. "Meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados que sua alma sra Izilda descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", escreveu.
Neide Campos também lamentou e mostrou surpresa com a notícia. "Nossa. Que. Tristeza E eu. Nao' sabia. Meu. Deus. E. Meus. Sentimentos aos. Familiares. E. Amigos. Deus. Conforte. Os. Familiares", disse.