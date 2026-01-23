23 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus Izilda, aos 71 anos; ela deixou família de luto no Vale

Por Da Redação | Igaratá (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Adeus Izilda, aos 71 anos; ela deixou família de luto no Vale
Adeus Izilda, aos 71 anos; ela deixou família de luto no Vale

Izilda Lorenzini Romero, 71 anos, morreu nesta última quinta-feira (22), em Igaratá. O sepultamento aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (23), no cemitério municipal da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Muito querida, deixou muitos amigos e, também, boas lembranças de uma vida feliz. Nas redes sociais, recebeu muitas homenagens.

Eliana Santos desejou forças para a família. "Meus sentimentos a tds familiares e amigos que Deus conforte seus corações enlutados que sua alma sra Izilda descanse em paz nos Braços do Senhor Jesus", escreveu.

Neide Campos também lamentou e mostrou surpresa com a notícia. "Nossa. Que. Tristeza E eu. Nao' sabia. Meu. Deus. E. Meus. Sentimentos aos. Familiares. E. Amigos. Deus. Conforte. Os. Familiares", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários