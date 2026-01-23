23 de janeiro de 2026
HOMICÍDIO

Aos 11 anos, matou o pai após ser proibida de jogar videogame

Por Da Redação | Duncannon, Pensilvânia
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um menino de 11 anos foi acusado de homicídio após a morte do próprio pai, de 42 anos, atingido por um disparo de arma de fogo dentro de casa. O caso ocorreu na madrugada de 13 de janeiro e está sob investigação das autoridades locais.

A ocorrência foi registrada em Duncannon, no condado de Perry, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Polícia Estadual informou que foi acionada por volta das 3h20 para atender a um chamado de homem inconsciente.

Ao chegar ao imóvel, os agentes encontraram Douglas Dietz sem vida, deitado na cama do quarto que dividia com a esposa. A vítima apresentava um ferimento provocado por arma de fogo na cabeça.

Conforme a apuração policial, o garoto teria ficado irritado após ser orientado pelo pai a ir dormir. Em seguida, ele localizou a chave do cofre onde as armas eram guardadas, retirou um revólver, carregou a arma e efetuou o disparo.

O menor foi apreendido, teve a fiança negada e segue sob custódia, à espera de audiência judicial. O caso continua sendo investigado.