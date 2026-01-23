Um menino de 11 anos foi acusado de homicídio após a morte do próprio pai, de 42 anos, atingido por um disparo de arma de fogo dentro de casa. O caso ocorreu na madrugada de 13 de janeiro e está sob investigação das autoridades locais.

A ocorrência foi registrada em Duncannon, no condado de Perry, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Polícia Estadual informou que foi acionada por volta das 3h20 para atender a um chamado de homem inconsciente.