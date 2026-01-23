23 de janeiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
ACIDENTE

Motociclista fica ferida após queda em avenida de Caraguá

Por Leandro Vaz | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Acidente em Caraguatatuba
O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira (23) para atender a um acidente de trânsito registrado às 16h23, na Avenida José Herculano, altura do número 6.399, no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba.

No local, foi constatada a queda de uma motociclista. A vítima, uma mulher de 29 anos, apresentava escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros atendimentos ainda na via.

Em seguida, ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa para avaliação médica. Até o momento, não há informações adicionais sobre o estado de saúde da vítima ou as circunstâncias do acidente.

