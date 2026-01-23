23 de janeiro de 2026
TRÂNSITO

Motorista perde o controle e capota carro na serra de Ubatuba

Por Leandro Vaz | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Motorista capotou o carro
Um veículo capotou na tarde desta sexta-feira (23) em um trecho de serra da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no município de Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a ocorrência foi registrada às 15h30, na altura do km 82, no sentido São Luiz do Paraitinga.

Até o momento, não há confirmação de pessoas feridas nem de envolvimento de outros veículos na ocorrência.

Equipes do DER foram acionadas para o atendimento e enviaram dois guinchos da Unidade Básica de Atendimento (UBA) para a remoção do veículo e apoio na segurança do tráfego no local.

