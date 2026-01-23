Um veículo capotou na tarde desta sexta-feira (23) em um trecho de serra da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), no município de Ubatuba, no Litoral Norte.

Segundo informações do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), a ocorrência foi registrada às 15h30, na altura do km 82, no sentido São Luiz do Paraitinga.