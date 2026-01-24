Políticos de direita do Vale do Paraíba participam da caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) até Brasília. A marcha começou em Minas Gerais, na última segunda-feira (19), e deve terminar na capital do país no domingo (25).
Parlamentares do Vale ingressaram na caminhada ao longo da semana, como é o caso da deputada estadual Letícia Aguiar (PL), de São José dos Campos, que anunciou na terça-feira (20) a participação na marcha, que protesta contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e pede anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
“Estou nessa caminhada para honrar um legado, manter um posicionamento claro e defender, sem medo, os valores da direita que sempre representei. Como mulher, como deputada pelo Estado de São Paulo, estou aqui fazendo exatamente aquilo para o qual fui eleita: não recuar”, disse Letícia em vídeo divulgado nesta sexta-feira (23).
Ela aparece ao lado do vereador Anderson Senna (PL), de São José dos Campos, que também participa da caminhada.
Na manhã de segunda, após cumprir uma agenda em Minas Gerais, Nikolas divulgou um vídeo informando que faria uma “caminhada até Brasília” como forma de protesto político. A gravação foi feita pouco antes do início do trajeto, quando o parlamentar afirmou ter desistido de retornar para casa. “Vamos para cima”, disse.
A caminhada começou pela BR-040 e prevê um percurso de aproximadamente 240 km, a ser cumprido ao longo de sete dias. A expectativa do deputado é chegar à capital federal no domingo (25), encontrando apoiadores ao longo do caminho.
“Nós sabemos que o Brasil passa por momentos difíceis de falta de liberdade, de cerceamento da expressão das pessoas, mas, acima de tudo, de falta de justiça de verdade. Nós queremos um país realmente livre e um país realmente com democracia plena e absoluta. É por isso que estou unindo forças ao deputado”, disse Letícia.
Segundo a assessoria da deputada, ela se encontrou com o deputado federal nas proximidades da cidade de Luziânia (GO), que fica cerca de 60 km distante da capital federal.
Outro político conservador que aderiu ao protesto é o vereador Thomaz Henrique (PL), de São José dos Campos. Ele publicou diversos vídeos durante a caminhada. Em um deles, aparece caminhando na rodovia: “Jesus é quem está nos dando forças pra continuar no propósito! Toda Honra e Glória ao Senhor Jesus”, disse. Ele chamou a caminhada de “missão pelo país”.