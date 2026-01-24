Políticos de direita do Vale do Paraíba participam da caminhada liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) até Brasília. A marcha começou em Minas Gerais, na última segunda-feira (19), e deve terminar na capital do país no domingo (25).

Parlamentares do Vale ingressaram na caminhada ao longo da semana, como é o caso da deputada estadual Letícia Aguiar (PL), de São José dos Campos, que anunciou na terça-feira (20) a participação na marcha, que protesta contra o STF (Supremo Tribunal Federal) e pede anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).