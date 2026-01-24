Em 24 de janeiro, celebramos o Dia Nacional do Aposentado, uma data para reconhecer e homenagear milhões de homens e mulheres que, após décadas de trabalho, contribuíram para construir o Brasil que temos hoje.

Mas a data também deve servir para uma reflexão mais aprofundada: infelizmente, o presente que muitos aposentados recebem do governo federal está muito abaixo do reconhecimento que merecem.

Um exemplo é o reajuste dos benefícios do INSS para quem recebe acima do salário mínimo. Neste início de ano, o governo reajustou essas aposentadorias e pensões em 3,9%, percentual inferior à inflação oficial do país, medida pelo IPCA, de 4,26%.