Em 24 de janeiro, celebramos o Dia Nacional do Aposentado, uma data para reconhecer e homenagear milhões de homens e mulheres que, após décadas de trabalho, contribuíram para construir o Brasil que temos hoje.
Mas a data também deve servir para uma reflexão mais aprofundada: infelizmente, o presente que muitos aposentados recebem do governo federal está muito abaixo do reconhecimento que merecem.
Um exemplo é o reajuste dos benefícios do INSS para quem recebe acima do salário mínimo. Neste início de ano, o governo reajustou essas aposentadorias e pensões em 3,9%, percentual inferior à inflação oficial do país, medida pelo IPCA, de 4,26%.
Já o salário mínimo, que também serve como piso dos benefícios previdenciários, teve reajuste limitado por conta do arcabouço fiscal, aprovado no início do atual mandato do presidente Lula.
Essa política acarreta perda de poder de compra para aposentados e pensionistas, já que seus vencimentos não acompanham a alta do custo de vida.
Outro grave ataque, desta vez direcionado às pensionistas, foi a redução no valor da pensão por morte, aprovada com a Reforma da Previdência de 2019. Antes dessa mudança, a pensão por morte equivalia a 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou teria direito. Com as novas regras, aprovadas no governo Bolsonaro, a redução pode ser de até 40%, o que acaba deixando muitas famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente viúvas e viúvos sem outros dependentes.
A Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas), juntamente com outras entidades representativas, reivindica a eliminação da redução das pensões, restituindo direitos que representam não apenas números, mas o sustento e a dignidade de pessoas e famílias que dependem desses benefícios para sobreviver.
Mas não basta apenas lutar por aposentadorias e pensões mais justas. É fundamental que as políticas públicas reconheçam as especificidades da população idosa. Nesse sentido, a Admap tem cobrado as prefeituras da região para estimular e fortalecer iniciativas voltadas às pessoas idosas, porque envelhecer com qualidade é um direito de todas e todos.
Por fim, neste Dia Nacional do Aposentado, rendemos homenagem a quem dedicou sua vida ao crescimento do país e à construção da nossa história. Da mesma forma, renovamos o compromisso de continuar lutando pelos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos. Seguimos na batalha!
- Adilson dos Santos, o Índio, presidente da Admap (Associação Democrática dos Aposentados e Pensionistas) Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana