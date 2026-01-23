Conhecido nas redes sociais como ‘Trom Petista’, Fabiano e Silva Leitão Duarte ironizou a caminhada de Minas Gerais até Brasília liderada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o parlamentar, o ato é contra as condenações pelos atos de 8 de Janeiro, além de pedir a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (23), Fabiano aparece tocando berrante em direção à marcha liderada por Nikolas. “Cuidado! Tem gado solto na pista”, escreveu ele no Instagram, onde tem 257 mil seguidores.
Logo depois, com um boné vermelho, ele toca a melodia de ‘Marcha Soldado’ no trompete, além de fazer gestos com os dedos em “L”, em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nikolas afirmou que a mobilização é pacífica e contrária às decisões judiciais que resultaram na prisão de envolvidos na tentativa de golpe de Estado. O movimento ganhou adesão de parlamentares e lideranças do PL, além de apoio público do clã Bolsonaro.
Fabiano nasceu em 1979, em Brasília, é estudante de relações internacionais e conhecido pela militância a favor do Partido dos Trabalhadores, sendo uma figura conhecida em manifestações pelo Brasil.
Durante o período em que Lula ficou preso em Curitiba, o músico costumava fazer serenatas ao atual presidente. O apoio fez com que Duarte e Lula formassem uma amizade, e o músico já participou de eventos oficiais tocando seu trompete, como a cerimônia em que Lula empossou Gleisi Hoffmann como Ministra das Relações Institucionais.
Em março de 2025, durante conversa com a imprensa após se tornar réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido pelo trompetista, que tocou a marcha fúnebre do pianista polonês Frédéric François Chopin.
Da calçada do estacionamento do Senado, Fabiano ainda tocou uma música que viralizou na campanha presidencial de 2022, cuja letra dizia: "Tá na hora do Jair já ir embora. Arruma suas malas, dá no pé e vá-se embora".