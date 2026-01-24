Além de viralizar com vídeos de pegadinhas nas redes sociais, em perfil criado no Instagram, o criador de conteúdo digital Chris Loucura, de 22 anos, de São José dos Campos, também atrai audiência com vídeo em que ajuda pessoas desconhecidas nas ruas da cidade.
Morador do Campo dos Alemães, na região sul de São José, Christian Nunes trocou o emprego de garçom pelo de entregador de moto, o que lhe deu mais tempo para começar a gravar seus vídeos.
Num deles, Chris para a moto em um semáforo da cidade e ajuda um idoso deficiente a vender paçocas e doces, oferecendo as guloseimas para os motoristas. No final da gravação, ele coloca algumas notas de dinheiro no recipiente do homem, que fica emocionado.
“Ajudando pessoas desconhecidas”, diz o influenciador. O vídeo é campeão de audiência em seu canal até o momento, com mais de 27 mil visualizações.
Ele contou que começou a gravar os vídeos depois que ganhou uma câmera do pai. O primeiro foi feito no dia da final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco, no dia 21 de dezembro. “O bairro estava uma festa e comecei a andar de moto e gravar, e viralizou, com 20 mil visualizações. Saí de moto gravando, e gerou muito conteúdo.”
A ideia do motociclista é gravar coisas do dia a dia, com pessoas e personagens. “Dá vontade de gravar tudo, várias ideias. Gravei algumas cenas. Gravo na moto com o capacete. Estou querendo conseguir óculos que grava e vai ter muito mais conteúdo. Um jeito de fazer diferente”, afirmou.
A meta agora é incrementar os equipamentos e fazer cada vez mais vídeos. “Quero mostrar lugares de São José e cenas engraçadas. Tenho certeza de que vai dar certo”, disse Chris.
Acesse aqui o perfil do criador de conteúdo digital da região sul de São José.