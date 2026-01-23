A Coca-Cola FEMSA Brasil confirmou a OVALE o plano de investir R$ 1 bilhão na implantação de uma nova fábrica no interior do estado de São Paulo, e cidades do Vale do Paraíba seguem na disputa para receber o empreendimento. A definição do local, porém, ainda não foi anunciada e deve ficar para o início de 2026.

Em nota enviada a OVALE, a empresa afirmou que o projeto está em fase de análise e integra a estratégia de expansão da companhia no país. “O projeto integra os planos de investimento da companhia, que busca o constante desenvolvimento de suas operações, sempre de forma alinhada ao avanço socioeconômico sustentável das regiões em que está presente”, informou a Coca-Cola FEMSA.