A Embraer pode estar perto de anunciar um acordo com a empresa Adani Aerospace para a montagem de jatos comerciais na Índia. Segundo fontes envolvidas na negociação, citadas por canais especializados, o anúncio deve ser feito na próxima semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sites de economia apontam que o negócio será feito com a empresa aeroespacial e de defesa do bilionário Gautam Adani. Ele e a Embraer devem anunciar uma parceria para montar aeronaves comerciais na Índia, impulsionando a indústria de aviação civil daquele país.