A Embraer pode estar perto de anunciar um acordo com a empresa Adani Aerospace para a montagem de jatos comerciais na Índia. Segundo fontes envolvidas na negociação, citadas por canais especializados, o anúncio deve ser feito na próxima semana.
Sites de economia apontam que o negócio será feito com a empresa aeroespacial e de defesa do bilionário Gautam Adani. Ele e a Embraer devem anunciar uma parceria para montar aeronaves comerciais na Índia, impulsionando a indústria de aviação civil daquele país.
A montagem de aeronaves na Índia representará uma vitória significativa para o governo indiano, que há muito tempo incentiva as fabricantes de aviões a produzirem jatos internamente, citando mais de 1.500 encomendas de aeronaves por parte de companhias aéreas indianas.
Até agora, as fabricantes de aviões têm resistido, argumentando, em parte, que a viabilidade econômica não era evidente.
De acordo com a fonte, a Adani Aerospace assinou um memorando de entendimento com a Embraer, a terceira maior fabricante de aviões do mundo, atrás da Airbus e da Boeing, para instalar uma linha de montagem final para seus jatos regionais na Índia.
Por enquanto, a Embraer não comentiu o assunto. O acordo foi noticiado anteriormente pelo jornal The Times of India.
"O Grupo Adani firmou uma parceria com a Embraer, do Brasil, para fabricar na Índia os populares jatos regionais desta última, que operam em rotas de curto a médio alcance com capacidade para 70 a 146 passageiros", diz trecho da matéria publicada no jornal indiano.
Na Índia, operam cerca de 50 aeronaves Embraer de diversos tipos, incluindo aeronaves civis da companhia aérea regional Star Air. Essa frota é bem menor que a de aeronaves Airbus e Boeing, que dominam as carteiras de encomendas das companhias aéreas indianas.
A Embraer, que abriu um escritório em Nova Delhi no ano passado, prevê que o país do sul da Ásia precisará de pelo menos 500 aeronaves com capacidade entre 80 e 146 assentos nos próximos 20 anos.
A partir da próxima quarta-feira (28), a Embraer vai exibir as aeronaves comerciais E195-E2 e E175 na Wings India 2026, em Hyderabad. A fabricante brasileira disse que sua participação no evento "reforça o compromisso da companhia de oferecer soluções sob medida para atender às necessidades da aviação do país".