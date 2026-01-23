O vereador Thomaz Henrique (PL), que faz oposição ao governo Anderson Farias (PSD) na Câmara de São José dos Campos, protocolou uma ação para pedir que a Justiça suspenda os decretos do prefeito que reajustaram em 8,33% a passagem de ônibus na cidade. Os decretos foram publicados na última segunda-feira (19), e o aumento passará a valer a partir da próxima quinta-feira (29).

Na ação, o vereador afirmou que o aumento da passagem ficou acima do índice da inflação e que ocorreu sem a devida apresentação de estudos técnicos e de impacto financeiro. O parlamentar pediu a concessão de uma liminar (decisão provisória) que ou suspenda o reajuste ou impeça a Prefeitura de pagar subsídios às concessionárias enquanto os estudos técnicos sobre o aumento da passagem não forem apresentados.