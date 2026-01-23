Um acidente ocorrido no Sindicato Rural de Bananal resultou na morte de um homem de 69 anos, no final da tarde dessa quinta-feira (22). O caso ocorreu por volta das 18h, na Vila Bom Jardim, durante o carregamento de animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como José Walter Vaz Pinto. Ele, que tinha experiência no manejo de gado, estava transferindo animais para o caminhão de um comprador no momento do acidente.