Um acidente ocorrido no Sindicato Rural de Bananal resultou na morte de um homem de 69 anos, no final da tarde dessa quinta-feira (22). O caso ocorreu por volta das 18h, na Vila Bom Jardim, durante o carregamento de animais.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como José Walter Vaz Pinto. Ele, que tinha experiência no manejo de gado, estava transferindo animais para o caminhão de um comprador no momento do acidente.
Segundo o relato de testemunhas à polícia, ele tentava fechar o portão de acesso de um cercado conhecido como “redondel”, quando foi surpreendido e prensado por um dos animais contra a estrutura.
O idoso recebeu socorro imediato de pessoas que estavam no local, e foi levado até a unidade de saúde da cidade. No entanto, a médica de plantão confirmou que ele já chegou ao atendimento sem os sinais vitais.
A Polícia Militar foi acionada via Copom e acompanhou o registro da ocorrência na delegacia local. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental e suspeita.
Sindicato Rural
Em nota, o Sindicato Rural de Bananal informou que lamenta a morte do pecuarista e esclareceu que o caso não se caracteriza como um acidente de trabalho. A nota explica que o homem não era funcionário e utilizava o espaço apenas para a pesagem e o embarque de seus próprios animais.
A entidade reforçou que o local serve como apoio logístico aos produtores da região, sem envolvimento do sindicato nas negociações de venda.
Leia a nota na íntegra:
“O Sindicato Rural de Bananal esclarece que o fato ocorrido em suas instalações não se caracteriza como acidente de trabalho, uma vez que a vítima não trabalhava para o Sindicato e era o proprietário dos animais e utilizava o espaço no momento para apartação, pesagem e posterior embarque.
Reforçamos que o Sindicato mantém essas instalações com a finalidade de atender seus associados e os produtores rurais da região com a única finalidade de oferecer apoio às atividades do setor agropecuário, sem qualquer participação nas vendas realizadas diretamente pelos produtores, sempre dentro das normas e finalidades institucionais.
O Sindicato Rural de Bananal permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e manifesta profundo pesar pelo ocorrido e expressa sua solidariedade à família enlutada. Sindicato Rural de Bananal”.