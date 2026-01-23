23 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Adeus, José Walter: idoso morre em acidente com gado no Vale

Por Da redação | Bananal
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Local do acidente que provocou a morte de José Walter Vaz Pinto (no detalhe)
Local do acidente que provocou a morte de José Walter Vaz Pinto (no detalhe)

Um acidente ocorrido no Sindicato Rural de Bananal resultou na morte de um homem de 69 anos, no final da tarde dessa quinta-feira (22). O caso ocorreu por volta das 18h, na Vila Bom Jardim, durante o carregamento de animais.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como José Walter Vaz Pinto. Ele, que tinha experiência no manejo de gado, estava transferindo animais para o caminhão de um comprador no momento do acidente.

Segundo o relato de testemunhas à polícia, ele tentava fechar o portão de acesso de um cercado conhecido como “redondel”, quando foi surpreendido e prensado por um dos animais contra a estrutura.

O idoso recebeu socorro imediato de pessoas que estavam no local, e foi levado até a unidade de saúde da cidade. No entanto, a médica de plantão confirmou que ele já chegou ao atendimento sem os sinais vitais.

A Polícia Militar foi acionada via Copom e acompanhou o registro da ocorrência na delegacia local. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental e suspeita.

Sindicato Rural

Em nota, o Sindicato Rural de Bananal informou que lamenta a morte do pecuarista e esclareceu que o caso não se caracteriza como um acidente de trabalho. A nota explica que o homem não era funcionário e utilizava o espaço apenas para a pesagem e o embarque de seus próprios animais.

A entidade reforçou que o local serve como apoio logístico aos produtores da região, sem envolvimento do sindicato nas negociações de venda.

Leia a nota na íntegra:

 “O Sindicato Rural de Bananal esclarece que o fato ocorrido em suas instalações não se caracteriza como acidente de trabalho, uma vez que a vítima não trabalhava para o Sindicato e era o proprietário dos animais e utilizava o espaço no momento para apartação, pesagem e posterior embarque.

Reforçamos que o Sindicato mantém essas instalações com a finalidade de atender seus associados e os produtores rurais da região com a única finalidade de oferecer apoio às atividades do setor agropecuário, sem qualquer participação nas vendas realizadas diretamente pelos produtores, sempre dentro das normas e finalidades institucionais.

O Sindicato Rural de Bananal permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e manifesta profundo pesar pelo ocorrido e expressa sua solidariedade à família enlutada. Sindicato Rural de Bananal”.

