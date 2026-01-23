Levantamento de 2025 mostra quais pontos concentraram autuações de radares por excesso de velocidade em Taubaté, e revela queda brusca do ex-campeão da Rua Primavera, que despencou no ranking. Os dados são da Prefeitura de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao todo, Taubaté registrou 117.607 multas por fiscalização eletrônica em 2025, contra 116.510 em 2024 – 0,94% de alta. O ‘Top 10’ concentra 55.332 autuações, 47% do total do ano.