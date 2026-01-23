23 de janeiro de 2026
LIMITE DE VELOCIDADE

Confira os 10 radares que mais multam no trânsito em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Google Maps
Radar campeão de multas em Taubaté fica na Avenida Itália
Radar campeão de multas em Taubaté fica na Avenida Itália

Levantamento de 2025 mostra quais pontos concentraram autuações de radares por excesso de velocidade em Taubaté, e revela queda brusca do ex-campeão da Rua Primavera, que despencou no ranking. Os dados são da Prefeitura de Taubaté.

Ao todo, Taubaté registrou 117.607 multas por fiscalização eletrônica em 2025, contra 116.510 em 2024 – 0,94% de alta. O ‘Top 10’ concentra 55.332 autuações, 47% do total do ano.

O campeão de 2025 ficou na Avenida Itália, seguido por pontos de grande fluxo em corredores como Avenida XV de Novembro, Avenida São Pedro e Avenida Bandeirantes (veja tabela abaixo).

O radar campeão fica logo depois de uma escola na Avenida Itália, local de grande movimento, no sentido bairro x centro.

O ranking considera o total de autuações registradas por radar em 2025, conforme a planilha de multas por ponto. Oscilações ao longo do ano podem ocorrer por mudanças de sinalização, fluxo, aferições, realocações e revisões de pontos de fiscalização.

Na prática, os radares que mais multam em Taubaté se concentram em eixos de ligação e avenidas com tráfego intenso, onde pequenas variações na velocidade geram alto volume de autuações ao longo do ano.

O “ex-campeão” é o radar da Rua Primavera (Campos Elíseos), que liderou o ranking em 2023 e ainda ficou entre os primeiros em 2024. Em 2025, porém, ele quase sumiu do mapa: caiu para a 28ª posição, com 1.181 multas – eram 15.748 em 2023 e 5.409 em 2024.

Esse tipo de queda pode ocorrer por mudanças de comportamento no trecho, ajustes de fiscalização, alterações de fluxo, obras e revisões de pontos. No local, a velocidade aumento de 40 km/h para 50 km/h.

Em Taubaté, o tema “radares” passou por debate público, com mudanças e estudos técnicos ao longo do período.

