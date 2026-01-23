Levantamento de 2025 mostra quais pontos concentraram autuações de radares por excesso de velocidade em Taubaté, e revela queda brusca do ex-campeão da Rua Primavera, que despencou no ranking. Os dados são da Prefeitura de Taubaté.
Ao todo, Taubaté registrou 117.607 multas por fiscalização eletrônica em 2025, contra 116.510 em 2024 – 0,94% de alta. O ‘Top 10’ concentra 55.332 autuações, 47% do total do ano.
O campeão de 2025 ficou na Avenida Itália, seguido por pontos de grande fluxo em corredores como Avenida XV de Novembro, Avenida São Pedro e Avenida Bandeirantes (veja tabela abaixo).
O radar campeão fica logo depois de uma escola na Avenida Itália, local de grande movimento, no sentido bairro x centro.
O ranking considera o total de autuações registradas por radar em 2025, conforme a planilha de multas por ponto. Oscilações ao longo do ano podem ocorrer por mudanças de sinalização, fluxo, aferições, realocações e revisões de pontos de fiscalização.
Na prática, os radares que mais multam em Taubaté se concentram em eixos de ligação e avenidas com tráfego intenso, onde pequenas variações na velocidade geram alto volume de autuações ao longo do ano.
O “ex-campeão” é o radar da Rua Primavera (Campos Elíseos), que liderou o ranking em 2023 e ainda ficou entre os primeiros em 2024. Em 2025, porém, ele quase sumiu do mapa: caiu para a 28ª posição, com 1.181 multas – eram 15.748 em 2023 e 5.409 em 2024.
Esse tipo de queda pode ocorrer por mudanças de comportamento no trecho, ajustes de fiscalização, alterações de fluxo, obras e revisões de pontos. No local, a velocidade aumento de 40 km/h para 50 km/h.
Em Taubaté, o tema “radares” passou por debate público, com mudanças e estudos técnicos ao longo do período.