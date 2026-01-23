O Cofen (Conselho Federal de Enfermagem) publicou, nesta quinta-feira (22), uma nova resolução que amplia o rol de medicamentos que podem ser prescritos por enfermeiros no Brasil.

Por sua vez, o Conselho Federal de Medicina emitiu uma nota de alerta contrária à nova norma.

