O São José Basketball encara o Flamengo na noite deste sábado (24), a partir das 19h, no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, na estreia da Copa Super 8, torneio que reúne os oito primeiros colocados ao final do primeiro turno do NBB (Novo Basquete Brasil).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Após ficar em sétimo lugar no turno, o São José, sob comando do técnico Chris Ahmed, encara o rival que ficou em segundo lugar. Como tem melhor campanha, o Rubro-Negro tem o direito de jogar em casa e mandará o jogo no icônico ginásio na capital fluminense.
Em jogo único, quem avançar vai para a semifinal, contra o vencedor do confronto entre Minas e Corinthians. E, quem perder, estará automaticamente eliminado do torneio.
Esse torneio ganha em importância por dar, ao campeão, uma vaga na Liga das Américas, torneio que o São José não disputa desde 2013, quando chegou à segunda fase das disputas.
Agora, o Flamengo é apontado como favorito, até por jogar em casa e ter um elenco mais qualificado. Porém, o São José quer surpreender e buscar uma vaga na semifinal. No momento, o time da região segue em sétimo lugar no NBB 2026/2027, de onde vem de derrota fora de casa para o Botafogo, também no Rio de Janeiro, no meio de semana.
E o técnico joseense sabe dos desafios que terá no jogo de logo mais. Assim, promete cautela em quadra. "Não podemos ir para lá querendo jogar de igual para igual com eles, achando que podemos vencer a qualquer momento. Nós sabemos da qualidade da nossa equipe, mas também sabemos da qualidade deles, que hoje estão na liderança do NBB. Temos que atuar de uma maneira que amarre o jogo, deixar a partida equilibrada, não deixarmos eles desgarrarem no placar para no final darmos o bote e tentarmos ganhar a partida no Rio”, afirmou.