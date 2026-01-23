O Taubaté recebe a Ferroviária na tarde deste sábado (24), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Ainda sem vencer, o Burro da Central entra em campo pressionado, com três empates e uma derrota. E o revés por 3 a 2 contra o Juventus, fora de casa, no meio de semana, colocou o time da região em penúltimo lugar, zona de rebaixamento, ao lado do Grêmio Prudente – os dois times estão rigorosamente empatados nos números, mas nos cartões amarelos o Taubaté sofreu mais e, assim, fica na degola.