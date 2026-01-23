O Taubaté recebe a Ferroviária na tarde deste sábado (24), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela quinta rodada da primeira fase da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Ainda sem vencer, o Burro da Central entra em campo pressionado, com três empates e uma derrota. E o revés por 3 a 2 contra o Juventus, fora de casa, no meio de semana, colocou o time da região em penúltimo lugar, zona de rebaixamento, ao lado do Grêmio Prudente – os dois times estão rigorosamente empatados nos números, mas nos cartões amarelos o Taubaté sofreu mais e, assim, fica na degola.
Agora, terá pela frente um dos favoritos ao acesso. Tanto é que o time de Araraquara, com 8 pontos, lidera e ainda não perdeu na temporada. No jogo anterior, em casa, venceu a Inter de Limeira por 2 a 1.
Assim, o Burro da Central precisa melhorar o rendimento e jogar um futebol mais consistente para tentar o triunfo. Ao menos, nas três primeiras rodadas, apresentou um futebol competitivo e que vem marcando gols em quase todas as partidas, mas não conseguiu fechar as partidas com a vitória.
Esse também será o segundo jogo em casa do Taubaté na temporada; no primeiro, empatou por 2 a 2 com o Osasco Sporting, em jogo cheio de alternâncias no placar.
Se vencer logo mais, irá sair da zona de degola e, ainda por cima, se aproximará do G-8, o principal objetivo do time. Porém, a derrota logo mais manterá o Burro da Central na zona de rebaixamento, aprofundando a crise sobre os comandados do técnico Dyego Coelho.
No jogo de logo mais, o time da região poderá ter a volta do zagueiro Luizão que foi expulso no jogo contra a Inter em Limeira.
Ficha técnica
Taubaté
Samuel Pires; Mika, Luanderson, Luizão e Eduardo Diniz; Zé Pagliarini, Maranhão, Rodrigo Gaia e Bernardo Rosa; Ariel e Luan Santos. Técnico: Dyego Coelho
Ferroviária
Denis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Guilherme Ferreira e Ricardinho; Edson Lucas, Fábio Fau e Alencar; Thiago, Albano e Vitor Barreto. Técnico: Rogério Corrêa
Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam. Local: estádio Joaquinzão, em Taubaté. Data: sábado, 24 de janeiro de 2026. Horário: 15h.