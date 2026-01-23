O policial militar Leandro Seiki Maruya, que tem oito meses de corporação, foi preso por suspeita de ter matado o jovem Matheus da Cruz Pereira, de 21 anos, morto a tiros em 26 de novembro de 2025, em Jacareí.

A prisão do policial suspeito foi realizada na quinta-feira (22), por equipes da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí, que investigam o assassinato de Matheus. Ao ser ouvido, o policial preso teria alegado que agiu como um “vingador”.