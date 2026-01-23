Um jovem de 24 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi localizado e preso no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quinta-feira (22), durante abordagem da equipe de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp