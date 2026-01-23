23 de janeiro de 2026
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por furto é localizado no Campo dos Alemães, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto
Suspeito tinha mandado de prisão em aberto

Um jovem de 24 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi localizado e preso no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quinta-feira (22), durante abordagem da equipe de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Em consulta aos dados do suspeito, por meio do aplicativo Muralha Paulista e do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) do Baep, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

