Um jovem de 24 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto, foi localizado e preso no bairro Campo dos Alemães, em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na quinta-feira (22), durante abordagem da equipe de policiais militares do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).
Em consulta aos dados do suspeito, por meio do aplicativo Muralha Paulista e do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) do Baep, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.
Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça.