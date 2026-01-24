Os dois homens mortos por um sargento da Polícia Militar à paisana e de folga, durante assalto a uma joalheria de Guaratinguetá, na manhã de quinta-feira (22), foram identificados como José Antonio Carvalho Acelino e Jose Marques Nogueira Junior, ambos de 29 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A dupla entrou no estabelecimento comercial e anunciou o assalto, momento em que o policial levava uma aliança para regular na joalheria.
Antes de atirar, de acordo com o boletim de ocorrência, o policial deu voz de prisão aos dois homens e ordenou que abaixassem a arma. A ordem não foi obedecida, e os bandidos acabaram mortos pelo policial. O caso, que foi registrado como homicídio e morte decorrente de intervenção policial, segue em investigação.
Segundo fontes policiais, um dos assaltantes é morador do bairro Santa Luzia, em Guaratinguetá, e já era conhecido da polícia. O outro seria parente dele.
A ocorrência foi registrada na rua Comendador Rodrigues Alves, na região central de Guaratinguetá, perto da linha férrea. Os dois criminosos tentaram assaltar a joalheria e o policial militar, que estava de folga e à paisana, presenciou a ação e interveio.
Houve troca de tiros dentro do estabelecimento. Os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local. Funcionários e clientes que estavam na loja no momento do crime não se feriram.
Rendidos
De acordo com o depoimento do policial, ele foi até a joalheira para regular uma aliança, quando dois homens entraram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e renderam as vítimas, que tiveram seus braços amarrados, incluindo o policial.
Depois de amarrar as vítimas, os assaltantes passaram a procurar dinheiro e a chave do cofre, momento em que o sargento conseguiu se soltar, pegar sua arma e dar voz de prisão aos assaltantes, ordenando que um deles, que portava a arma, a largasse e deitasse no chão, juntamente com seu comparsa.
No entanto, o homem armado apontou o revólver para o policial e o comparsa fez menção de pegar uma arma escondida em suas vestes. Com isso, o policial atirou contra eles, “fazendo cessar o risco de injusta agressão contra o mesmo e a outra vítima, a vendedora da loja, que permaneceu deitada”, informa o BO.
Após o fato, o sargento acionou a Policia Militar e o resgate, que constatou a morte dos autores no local. Os assaltantes estavam levando da joalheria nove peças de prata, ouro e folheado a ouro e 200 bijuterias, além de R$ 34 em dinheiro. Todo o material foi devolvido à loja.
A arma utilizada pelo sargento da Polícia Militar para matar os assaltantes, uma Glock calibre .40, foi apreendida pela Polícia Civil e passará por perícia. A arma, que é de uso restrito, não tinha cartuchos íntegros. As armas dos assaltantes também foram apreendidas.