A Santa Casa de São José dos Campos conquistou a classificação 'Nível A' no programa QualiDot, do Ministério da Saúde.

O selo, concedido em 2025, reconhece a excelência técnica e os resultados clínicos da instituição em transplantes de rim e fígado.

O programa