O sargento da Polícia Militar que matou dois assaltantes em joalheria de Guaratinguetá, na manhã de quinta-feira (22), estava no local para regular uma aliança, quando envolveu-se na ocorrência e acabou atirando nos criminosos.
Antes, de acordo com o boletim de ocorrência, ele deu voz de prisão aos dois homens e ordenou que abaixassem a arma. A ordem não foi obedecida, e os bandidos acabaram mortos pelo policial. O caso segue em investigação.
A ocorrência foi registrada na rua Comendador Rodrigues Alves, na região central de Guaratinguetá, perto da linha férrea. Os dois criminosos tentaram assaltar uma joalheria e um policial militar de folga, à paisana, presenciou a ação e interveio.
Houve troca de tiros dentro do estabelecimento. Os dois suspeitos foram atingidos e morreram no local. Funcionários e clientes que estavam na loja no momento do crime passam bem, sem registro de feridos.
O Samu foi acionado por volta das 11h25 e confirmou os óbitos no local. Com a confirmação das mortes, a área foi isolada e a perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos no interior da joalheria e ao entorno.
Amarrados
De acordo com o depoimento do policial, ele foi até a joalheira para regular uma aliança, quando dois homens entraram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e renderam as vítimas, que tiveram seus braços amarrados, incluindo o policial.
Depois de amarrar as vítimas, os assaltantes passaram a procurar dinheiro e a chave do cofre, momento em que o sargento conseguiu se soltar, pegar sua arma e dar voz de prisão aos assaltantes, ordenando que um deles, que portava a arma, a largasse e deitasse no chão, juntamente com seu comparsa.
No entanto, o homem armado apontou o revólver para o policial e o comparsa fez menção de pegar uma arma escondida em suas vestes. Com isso, o policial atirou contra eles, “fazendo cessar o risco de injusta agressão contra o mesmo e a outra vítima, a vendedora da loja, que permaneceu deitada”, informa o BO.
Após o fato, o sargento acionou a Policia Militar e o resgate, que constatou a morte dos autores no local. Os assaltantes foram identificados como José Antonio Carvalho Acelino e Jose Marques Nogueira Junior, ambos de 29 anos.
A arma utilizada pelo sargento da Polícia Militar para matar os assaltantes, uma Glock calibre .40, foi apreendida pela Polícia Civil e passará por perícia. A arma, que é de uso restrito, não tinha cartuchos íntegros.