O futsal do Vale do Paraíba amanheceu de luto nesta quinta-feira (22). O ex-atleta Cristiano Ricardo Pimenta, conhecido no meio esportivo como Cris Pimenta, o “Marreta”, morreu aos 50 anos, vítima de infarto, em São Paulo. Ele deixa esposa e filho.
A notícia causou forte comoção entre amigos, ex-companheiros de equipe e nomes históricos do futsal paulista.
Com uma carreira marcada por dedicação, profissionalismo e caráter, Cris construiu uma trajetória respeitada dentro e fora das quadras. Ele teve passagens importantes pelo São José Futsal, clube pelo qual atuou em diferentes períodos, sendo sua última participação em 2017. No time joseense, ficou conhecido pela entrega em quadra, liderança e respeito aos colegas.
Em nota oficial, o São José Futsal lamentou a morte do ex-atleta e destacou sua contribuição para a história do clube, além do legado humano deixado ao longo da carreira. “Cris sempre representou os valores do esporte e do futsal joseense”, afirmou a diretoria.
A morte precoce também gerou inúmeras homenagens nas redes sociais. Atletas, ex-jogadores e torcedores ressaltaram a importância de Cris para o futsal regional. O craque Falcão, maior nome da modalidade, publicou uma mensagem emocionada: “Mais um amigo do futsal que nos deixa! Deus abençoe os familiares e que Deus te receba de braços abertos”.
O clube e amigos manifestaram solidariedade à família neste momento de dor.