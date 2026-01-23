O futsal do Vale do Paraíba amanheceu de luto nesta quinta-feira (22). O ex-atleta Cristiano Ricardo Pimenta, conhecido no meio esportivo como Cris Pimenta, o “Marreta”, morreu aos 50 anos, vítima de infarto, em São Paulo. Ele deixa esposa e filho.

A notícia causou forte comoção entre amigos, ex-companheiros de equipe e nomes históricos do futsal paulista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp