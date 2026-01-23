23 de janeiro de 2026
OPERAÇÃO SATURAÇÃO

PM prende foragido do tráfico suspeito de homicídios em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas e suspeito de ser autor de "vários homicídios" foi preso em Cruzeiro.

A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (22), quando policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Saturação, patrulhavam o bairro Vila Juvenal.

Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Ele foi conduzido à Delegacia Seccional, onde permaneceu preso, sendo também investigado por diversos homicídios na cidade de Cachoeira Paulista.

