Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas e suspeito de ser autor de "vários homicídios" foi preso em Cruzeiro.

A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (22), quando policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Saturação, patrulhavam o bairro Vila Juvenal.

