Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas e suspeito de ser autor de "vários homicídios" foi preso em Cruzeiro.
A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (22), quando policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), durante a Operação Saturação, patrulhavam o bairro Vila Juvenal.
Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, mas, em consulta aos sistemas, constatou-se um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Ele foi conduzido à Delegacia Seccional, onde permaneceu preso, sendo também investigado por diversos homicídios na cidade de Cachoeira Paulista.