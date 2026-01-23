A Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) passou a analisar e aprovar os pedidos de passe livre e meia tarifa escolar nos ônibus intermunicipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A mudança na operação ocorre devido a uma reorganização na gestão do transporte coletivo intermunicipal.

Solicitação e Renovação