São José dos Campos liderou a abertura de novas empresas na região no ano de 2025, de acordo com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). O patamar acompanha a tendência de crescimento estadual, que foi de 9,6% em 2025.

Indicadores de São José dos Campos e RMVale

Das 15.307 empresas abertas na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 6.029 foram constituídas em São José dos Campos.