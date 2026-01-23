23 de janeiro de 2026
EMPREENDEDORISMO

São José lidera abertura de empresas no Vale em 2025

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Agência SP
6.029 empresas foram constituídas em São José dos Campos em 2025
6.029 empresas foram constituídas em São José dos Campos em 2025

São José dos Campos liderou a abertura de novas empresas na região no ano de 2025, de acordo com a Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo). O patamar acompanha a tendência de crescimento estadual, que foi de 9,6% em 2025.

Indicadores de São José dos Campos e RMVale

Das 15.307 empresas abertas na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 6.029 foram constituídas em São José dos Campos.

O índice representa um aumento de 16,8% em relação a 2024, quando a cidade contabilizou 5.160 novos registros.

Na soma total da RMVale, foram abertas 15.307 empresas em 2025, superando as 13.036 registradas no ano anterior.

O crescimento regional foi de 17,5%. Ambos os resultados, municipal e regional, atingiram o ponto máximo da série histórica da Jucesp, iniciada em 1998.

Outras cidades também se destacaram:

  • Taubaté: 1.923 unidades
  • Jacareí: 1.357 unidades
  • Pindamonhangaba: 789 unidades

Indicados estaduais

No estado de São Paulo, o saldo de abertura de empresas foi de 242.364 registros em 2025.

O número indica crescimento de 9,6% em comparação a 2024, que teve 221.210 unidades abertas.

O Governo do Estado fundamenta os dados nas medidas de simplificação que facilitaram processos e na execução do programa SP na Direção Certa, voltado à gestão pública.

